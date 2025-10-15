Guvernul a împrumutat aproape 15 miliarde euro de la bănci străine doar in primele 8 luni ale anului, conform datelor furnizate de BNR. Asta înseamnă că Executivul condus de Ilie Bolojan a împrumut de la începutul anului de pe piața externă mai mult decât tot ajutorul FMI acordat în perioada 2009-2013.

România își crește datoria externă. Un nou împrumut colosal

De altfel, datoria externă a țării noastre a ajuns în primele opt luni ale anului la aproape 223 de miliarde de euro.

Economiștii trag un semnal de alarmă și afirmă că România a primit, în doar câteva luni, un împrumut mai mare decât ajutorul primit de la FMI în perioada 2009-2013.

Atunci, țara noastră a fost ajutată cu 10 miliarde de euro pentru a depăși criza economică.

De altfel, experții susțin că România are în prezent cea mai mare inflație din Uniunea Europeană.

România, campioană la creșteri în UE

Suntem campioni când vine vorba de împrumuturi. Și asta e cu atât mai grav cu cât dobânzile pe care le vom plăti sunt cele mai mari din rândul țărilor UE. Datoria externa a României bate record după record.

Ca să acopere incapacitatea de a lua decizii benefice economiei, Guvernul Bolojan a reușit să depășească anul acestă borna de 222 miliarde de euro datorie externă.

Asta înseamna un plus de aproape 19 miliarde de euro împrumutați doar în primele 8 luni din acest an. Doar de la băncile străine am lua 15 miliarde de euro la dobânzi cu mult peste media pieței.

Ceea ce înseamnă că sumele pe care le vom rambursa vor fi mult mai mari. Și vor fi plătite din buzunarele noastre, ale pensionarilor și românilor vulnerabili.

Ca o comparație, Guvernul a împrumutat în doar câteva luni o sumă mai mare decât tot ajutorul acordat de FMI țării noastre în perioada 2009-2013, care s-a situat la aproximativ 13 miliarde de euro.

Ce indicatori de performanță are țara noastră în cadrul UE?

Conform datelor de la nivelul lunii august 2025, România are cea mai mare inflație din Europa, cel mai mare deficit bugetar, cel mai mare deficit de Cont Curent, cea mai mare scădere a consumului și plătește cele mai mari dobânzi la credite.

Cu alte cuvinte fiecare euro împrumutat și folosit pentru acoperirea unor cheltuieli nejustificate ale statului ne bagă și mai adânc într-o criză financiară și economică din care va fi greu să ieșim.

Iar datoria publică a României a evoluat galopant în ultimii 6 ani.

Deși a pornit de la 37% din PIB în 2019, datoria a urcat rapid și se apropie de pragul critic de 60% din PIB.

Aceasta este chiar limita maximă admisă în țările membre ale Uniunii Europene, stabilită prin tratatele de funcționare a blocului european. Ce se va întâmpla când vom depăși acest prag, cel mai probabil nu mai e mult si vom afla.

CREȘTERE URIAȘĂ A DATORIEI EXTERNE, UNDE S-AU DUS BANII

- Valoarea totală se ridică la 222,317 miliarde de euro

- În primele 8 luni din an datoria a crescut cu 18,8 miliarde de euro

- De la băncile străine am luat 15 miliarde de euro

ROMÂNIA, CODAȘĂ LA INDICATORI FINANCIARI ÎN UE

- Cea mai mare inflație

- Cel mai mare deficit bugetar

- Cel mai mare deficit de Cont Curent

- Cea mai mare scădere a consumului

- Cele mai mari dobânzi la credite

EVOLUȚIA DATORIEI EXTERNE, CÂT DE MULT A CRESCUT ÎN ULTIMII ANI

- În 2019 datoria externă reprezenta 37% din PIB

- În 2025 datoria externă a ajuns la peste 57% din PIB