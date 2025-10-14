Rata inflației rămâne la cel mai ridicat nivel din ultimii doi ani, iar energia electrică este în topul scumpirilor cu peste 69%. Potrivit datelor, plătim mai mult și pentru alimentele de bază: uleiul s-a scumpit cu 10%, pâinea cu 9%, iar laptele cu 7%. Semnalul de la BNR e clar - vom avea cel puțin 12 luni de creșteri de prețuri, iar analiștii prognozează noi taxe. Oamenii ajung să taie drastic de pe lista de cumpărături și pleacă acasă cu punga tot mai goală.