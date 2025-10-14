Topul țărilor sărace
1. Ucraina
2. Moldova
3. Belarus
4. Bosnia și Herțegovina
5. Macedonia de Nord
6. Albania
7. Muntenegru
8. Serbia
9. Rusia
10. Bulgaria
11. România
Cifrele dezastrului, nici împrumuturile nu mai salvează țara
- împrumuturile nu mai produc nicio creștere economică
- economia României se îneacă cu împrumuturile imense ale statului
- a explodat inflația și va crește accelerat
- din cauza inflației, populația va sărăci accentuat
- deoarece se reduce puterea de cumpărare a populației, multe firme se vor închide