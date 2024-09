Imagini-bomba obtinute in exclusivitate de Realitatea PLUS! Adriean Videanu a fost surprins la un restaurant de lux, pe malul Bosforului, in Istanbul, la masa cu membri ai Statului Paralel. Potrivit surselor citate, la aceasta intalnirea s-au pus la cale strategii pentru alegerile din acest an. Reamintim ca, recent, Adriean Videanu a fost achitat in dosarul Romgaz, în care era acuzat de delapidarea fondurilor companiei.