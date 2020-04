Prețul petrolului bate noi și noi recorduri negative. Minus opt dolari, ultima tranzacționare

Înţelegerile cu executarea contractului la o dată viitoare cunoscute sub denumirea de futures contracts au ajuns luni în SUA la sub zero dolari pe baril, înregistrând astfel cel mai mic nivel de la deschiderea acestor tipuri de tranzacţii în anul 1983. Minimul s-a atins cu 20 minute înainte de închiderea tranzacţionărilor, moment ]n care preţul futures contracts a scăzut la valoarea negativă de minus 8 dolari.

Anunţul vine după ce săptămâna trecută preţul barilului de petrol a atins cel mai mic nivel din ultimi 18 ani. Răspunsul negativ pe care preţul petrolului îl înregistrează vine la scurt timp după ce OPEC, Rusia şi celălate mari ţări producătoare de petrol s-au înţeles să taie producţia, însă piaţa nu a considerat măsurile suficiente, scrie MEDIAFAX.

"Nu a durat mult ca piaţa să recunoscă faptul că înţelegerea OPEC+ nu va fi suficientă, în forma actuală, să balanseze industria petrolului", a spus Stephen Innes director global pe marketing la AxiCorp. Măsurile luate de OPEC+ au redus producţia cu 10% în timp ce cererea s-a redus cu 30% la nivel global, potrivit unuie analize realizate de Reuters. Marii jucători din industrie se tem că vor rămâne fără spaţiu de depozitare.