Dumitru a precizat, într-o intervenție la un port TV, că nu sunt așteptate noi creșteri de taxe în perioada imediat următoare, dar că o performanță slabă a ANAF în colectarea veniturilor ar putea da peste cap aceste planuri, potrivit Mediafax.

Indirect, consilierul premierului a recunoscut că Fiscul este departe de rezultatele așteptate: „Dacă ANAF nu va reuși să îmbunătățească, să schimbe ceva major în termeni de colectarea taxelor și impozitelor, vom avea o mare problemă în anii următori. Și o mare problemă o să însemne creștere de taxe.”

Pentru a evita acest scenariu pesimist, Dumitru a explicat că este necesar „să lăsăm aceste măsuri să-și facă efectele, să le vedem în execuția bugetară și, în anii următori, să facem eforturi mari pe partea de cheltuieli, dar și pe partea de îmbunătățire a colectării taxelor.”

Recent, șeful ANAF a provocat o dezbatere națională, sugerând că slaba colectare a TVA ar fi provocată și de românii care își fac gem în gospodărie.

