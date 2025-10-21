Omul lui Bolojan dă cărțile pe față: dacă ANAF nu strânge mai mulți bani, românii ar putea fi cocoșați cu taxe și mai mari

De mulți ani, proiectele de buget se bazează pe estimări nerealiste privind încasările
Ionuț Dumitru, consilierul premierului Ilie Bolojan, a făcut un anunț îngrijorător: „Dacă ANAF nu schimbă ceva major în colectarea taxelor și impozitelor, o să însemne creștere de taxe.” Acesta a precizat că, pe hârtie, actualele majorări ar fi suficiente, însă problema este că statul nu reușește să-și regleze nici cheltuielile prea mari, nici gradul de colectare prea mic. 

Dumitru a precizat, într-o intervenție la un port TV, că nu sunt așteptate noi creșteri de taxe în perioada imediat următoare, dar că o performanță slabă a ANAF în colectarea veniturilor ar putea da peste cap aceste planuri, potrivit Mediafax.

Indirect, consilierul premierului a recunoscut că Fiscul este departe de rezultatele așteptate: „Dacă ANAF nu va reuși să îmbunătățească, să schimbe ceva major în termeni de colectarea taxelor și impozitelor, vom avea o mare problemă în anii următori. Și o mare problemă o să însemne creștere de taxe.

Pentru a evita acest scenariu pesimist, Dumitru a explicat că este necesar „să lăsăm aceste măsuri să-și facă efectele, să le vedem în execuția bugetară și, în anii următori, să facem eforturi mari pe partea de cheltuieli, dar și pe partea de îmbunătățire a colectării taxelor.”

Recent, șeful ANAF a provocat o dezbatere națională, sugerând că slaba colectare a TVA ar fi provocată și de românii care își fac gem în gospodărie.

