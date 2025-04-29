Căpșunile românești au revenit în piețe: gust autentic, prețuri pe măsură

Primăvara își face simțită prezența și pe tarabele piețelor din România, odată cu apariția primelor căpșuni autohtone. Deși prețurile nu sunt tocmai mici, clienții spun că merită să plătească mai mult pentru gustul inconfundabil al fructelor crescute pe pământ românesc.

Cât costă un kilogram de căpșuni?

În piețe din Capitală, precum Moghioroș și Drumul Taberei, producătorii locali au început să aducă primele loturi de căpșuni din acest sezon. Kilogramul se vinde între 25 și 35 de lei, în funcție de dimensiune și aspect, semnificativ mai mult față de căpșunile aduse din Grecia, care pot fi cumpărate cu 10 până la 15 lei pe kilogram.

Totuși, pentru mulți cumpărători, diferența de preț este justificată de aroma intensă și prospețimea fructelor de la producători locali. „Au gustul pe care îl țin minte din copilărie, merită banii” , spune o clientă din Piața Moghioroș.

Fermierii explică prețurile prin costurile ridicate de producție, forța de muncă tot mai greu de găsit și fluctuațiile de temperatură din această primăvară, care au pus presiune pe culturi.

Fructe delicioase și benefice pentru sănătate

Pe lângă savoarea deosebită, căpșunile românești sunt și o alegere sănătoasă. Specialiștii atrag atenția asupra beneficiilor multiple ale acestor fructe – de la îmbunătățirea funcției inimii, până la reducerea glicemiei și susținerea sistemului imunitar.

Studiile arată că substanțele antioxidante din fructele de pădure, precum antocianinele, pot contribui la reglarea tensiunii arteriale, creșterea colesterolului „bun” și la o mai bună funcționare a vaselor de sânge.

Așadar, chiar dacă sezonul abia a început și prețurile sunt ceva mai mari, căpșunile românești își păstrează farmecul și continuă să atragă clienți dornici de gusturi naturale și sănătoase.