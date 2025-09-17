În perioada în care expresia „elefantul a murit la Iași” circula frecvent în vorbirea populară, ea căpătase un sens figurat bine definit: acela al unui eșec neașteptat care se produce după o serie de succese remarcabile.

Era folosită adesea cu o notă ironică, pentru a descrie situații în care, după un parcurs triumfal, lucrurile se prăbușeau brusc și inexplicabil.

Originea acestei expresii se leagă de un incident real, relatat de presa vremii în anul 1906. Potrivit ziarului Opinia, un italian care organiza spectacole itinerante cu un elefant a străbătut România într-un turneu considerat de succes.

Ultima oprire a fost la Iași, oraș cunoscut pentru efervescența sa culturală și intelectuală. Aici însă, în mod neașteptat, elefantul a murit. Evenimentul a stârnit un val de comentarii și a fost transformat rapid într-o legendă urbană, care a dat naștere expresiei proverbiale.