Cum înlături energia negativă din casă

Spre exemplu, la creștini ritualul folosit pentru purificarea spațiilor este umblatul preotului cu sfințitul caselor, la musulmani se fac rugăciuni și se aprinde tămâie parfumată în toată casa pentru purificare și înlăturarea energiilor negative. La amerindieni, de asemenea, se aprinde salvie uscată, iar la budiști se folosesc diverse amulete, clopoței sau se practică diverse ritualuri pentru înlăturarea energiilor negative și purificarea spațiilor de locuit.

Practicarea frecventă a ritualurilor de purificare va contribui la restabilirea echilibrului și armoniei spațiului în care locuiți. Astfel, dacă v-ați mutat în casă nouă sau dacă cineva din casă este bolnav, dacă ți-au trecut pragul casei mulți oameni sau pur și simplu simți emoții negative, atunci trebuie să-ți purifici casa. Pentru asta poți folosi următoarele metode, conform site-ului almanahonline.ro. Iată care sunt acestea.

Ardeți salvie sau tămâie

Această metodă este una dintre cele mai cunoscute, acesta fiind și cel mai vechi ritual de purificare. Arderea acestora se folosește în toate ritualurile religioase, ale tuturor religiilor. Este cea mai rapidă și cea mai la îndemână metodă de purificare, fiind și foarte eficientă. Pur și simplu aprindeți tămâia sau salvia uscată și lăsați ca fumul acestora să se împrăștie peste tot în casă. Ideal este ca fumul să ajungă pâna la tavan şi în toate colțurile camerelor. Intrați în fiecare cameră și răspândiți fumul produs în urma arderii de salvie sau tămâie. Începeți răspândirea fumului din spatele casei spre intrare, unde veți sta mai mult pentru a purifica mai bine intrarea. Apoi aprindeți încă o bucată de tămâie în interior și lăsați-o să ardă mocnind, pentru a se împrăștia din nou fumul acesteia în casă. Astfel, energia negativă va fi dezactivată la un nivel mai profund.

Puneți sare de mare în cele patru colțuri ale camerei

Puneți în colțurile camerei voastre sarea și lăsați-o timp de 48 de ore. Aceasta va absorbi energia negativă acumulată în urma bolilor sau rămasă de la foștii proprietari, în cazul în care ați cumpărat recent casa. După cele 48 de ore trebuie să strângeți sarea și să curățați. Puteți repeta procedeul ori de câte ori simțiți că în casă s-au acumulat energii negative.

Pentru protecție suplimentară amestecați sarea de mare cu șofran. În credința tibetană se crede că mirosul șofranului alungă energiile negative și vibrațiile joase. Șofranul amestecat cu sarea va oferi protecție şi energiile negative nu vor pătrunde în spațiile unde se află șofran.

Ușile și ferestrele trebuie curățate cu un amestec din sucul rezultat în urma stoarcerii a 5 lămâi, amestecat cu un sfert de ceașcă de oțet alb și o găleată mică de apă. Cu acest amestec se spală ușile și pervazul ferestrelor, iar după ce acestea s-au uscat se pune sare de mare pe de-a lungul ferestrei și în jurul ușii pentru a împiedica intrarea energiilor negative.

Acest ritual, folosirea de sare, a fost întâlnit și la poporul român. Din cele mai vechi timpuri, în spațiul rural, se punea sare în încălțări, în special fetele recurgeau la acest ritual de protecție, pentru a le feri de deochi.

Folosiți cristale de protecție

Turmalina neagră este o piatră foarte bună pentru a absorbi energiile negative. Poate fi folosită atât pentru încăperi, cât și pentru persoane. De asemenea, această piatră este recomandată și pentru absorbirea energiei electromagnetice, produsă de aparatura din casele voastre, precum routerele, televizoarele, computerele și alte dispozitive, care emană radiații și sunt dăunătoare sănătății.

Turmalina neagră, de asemenea, ajută și vă scapă și de anxietate, depresie, eliberându-vă corpul de energia negativă. Trebuie doar ținută la voi.

Altă piatră foarte bună, care amplifică energia pozitivă, este cristalul de cuarț. Ideal este ca după ce ați achiziționat un cristal de cuarț, să-l purificați ținându-l la soare timp de câteva ore sau în apă cu sare timp de o noapte.

Clopoțeii

Sunetul clopoțeilor este un mod foarte bun de a alunga energiile negative. Astfel că, se recomandă atârnarea clopoțeilor în jurul casei, în special pe lângă intrări. Sunetele produse de aceștia în bătaia vântului vor alunga energiile joase.

Dacă nu aveți astfel de clopoței, care pot fi achiziționați de la diverse magazine de specialitate. Puteți să mergeți în jurul casei scuturând orice fel de clopoței care vor scoate sunete sau pur și simplu lovind un castron din metal pentru a scoate sunete ce vor alunga energiile negative din jurul casei voastre.