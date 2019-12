TOP BOX OFFICE SUA. Cele mai vizionate filme de săptămâna trecută

Acest film, în care personajele principale sunt regina Elsa, sora ei Anna şi omul de zăpadă Olaf, a obţinut 124,7 milioane de dolari în cinci zile de proiecţii, în contextul în care americanii au celebrat joi sărbătoarea Thanksgiving, care este zi liberă în Statele Unite. Această performanţă reprezintă un record de box-office pentru acest weekend prelungit, potrivit revistei Variety.



Continuare a peliculei originale "Frozen", un uriaş succes de casă al studioului Disney, noul film prezintă povestea familiei regale din Arendelle şi încearcă să răspundă întrebărilor fanilor din lumea întreagă, în special în legătură cu originea puterilor uimitoare ale personajului Elsa.



Cu ocazia lansării sale în cinematografele nord-americane, weekendul precedent, filmul "Frozen II" a obţinut încasări de 130 de milioane de dolari, clasându-se pe locul al patrulea în topul lungmetrajelor de animaţie cu cel mai bun debut în America de Nord, după "The Lion King" (2019 - 191,8 milioane de dolari), "Incredibles 2" (2018 - 182,7 milioane de dolari) şi "Finding Dory" (2016 - 135,1 milioane de dolari).



În total, "Frozen II" a obţinut deja încasări de peste 287 de milioane de dolari doar din vânzările de bilete în cinematografele din Statele Unite şi Canada.



Într-un cu totul alt registru, comedia poliţistă "Knives Out" a debutat pe un meritoriu şi surprinzător loc doi, după ce a obţinut încasări de 27 de milioane de dolari în primul său weekend de proiecţii. Filmul, cu Daniel Craig, Jamie Lee Curtis şi Chris Evans în rolurile principale, prezintă o anchetă rocambolescă, demarată după decesul unui scriitor octogenar, autor de romane poliţiste.



"Ford v Ferrari", un film american despre legendara cursă automobilistică de 24 de ore organizată în oraşul francez Le Mans, a pierdut o poziţie şi a coborât pe locul al treilea, cu încasări de 13,2 milioane de dolari de vineri până duminică. Această superproducţie regizată de James Mangold, în care rolurile principale sunt interpretate de actorii Matt Damon şi Christian Bale, relatează felul în care constructorul de automobile Ford a încercat să îşi repare imaginea concurând cu Ferrari la ediţia din 1966 a celebrei curse de anduranţă din Le Mans.



Filmul "A Beautiful Day in the Neighborhood" a coborât la rândul său o poziţie şi a ajuns pe locul al patrulea, cu încasări de 11,8 milioane de dolari. Pelicula prezintă relaţia de prietenie dintre un prezentator american de emisiuni TV pentru copii, Fred Rogers - interpretat de Tom Hanks - şi un jurnalist care primeşte sarcina de a scrie un articol despre el - jucat de Matthew Rhys.



Pe locul al cincilea a debutat drama cu accente romantice "Queen and Slim", cu Daniel Kaluuya şi Jodie Turner-Smith. Acest film a obţinut în weekendul său de debut încasări de 11,7 milioane de dolari.



Topul 10 din box-office-ul nord-american este completat de următoarele producţii cinematografice:



6 - "21 Bridges" (5,8 milioane de dolari, aproape 20 milioane de dolari în două săptămâni)



7 - "Playing with Fire" (4,2 milioane de dolari, 37,2 milioane de dolari în patru săptămâni)



8 - "Midway" (3,9 milioane de dolari, 50,3 de dolari în patru săptămâni)



9 - "Joker" (2 milioane de dolari, 330, 6 milioane de dolari în nouă săptămâni)



10 - "Last Christmas" (1,9 milioane de dolari, 31,7 milioane de dolari în patru săptămâni).