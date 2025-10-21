Emoție și rugăciune la Catedrala Reîntregirii

Racla cu moaștele Sfântului Dometie cel Milostiv de la Mănăstirea Râmeț a fost purtată pe brațe de preoți și întâmpinată cu rugăciuni la Catedrala Reîntregirii din Alba Iulia. În sunet de clopot și cântări bisericești, soborul a înconjurat catedrala și a marcat un moment istoric: prima aducere a moaștelor în orașul Marii Uniri.

Zeci de enoriași au așteptat la rând cu flori și lumânări aprinse pentru a se închina sfântului, considerat ctitorul spiritual al Mănăstirii Râmeț și păstrătorul flăcării monahismului în Transilvania. Mulți au venit din satele din jur, unii cu speranța vindecării, alții pentru liniște sufletească.

Sfântul Dometie, originar din județul Buzău, a fost călugăr la Prislop, sub îndrumarea lui Arsenie Boca, și a slujit la Râmeț până la moartea sa, în 1975. Canonizat anul acesta, „Apostolul moților” a devenit simbol al credinței, iar moaștele sale vor rămâne spre închinare la Alba Iulia până mâine dimineață.