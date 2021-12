Nicolae Ceausescu s-a născut pe data de 26 ianuarie 1918 si este in zodia Vărsător. De asemenea, anul 1918 s-a aflat sub semnul zodiei cal in Zodiacul Chinezesc.

Zodiile pentru Nicolae Ceausescu in toate zodiacele lumii.

Zodiacul European

În Zodiacul European, Nicolae Ceausescu se afla in zodia Vărsător.

Zodiacul Chinezesc

În Zodiacul Chinezesc, Ceaușescu se afla in zodia Cal.

Zodiacul Indian

In Zodiacul Indian, Nicolae Ceausescu se afla in zodia Vultur.

Zodiacul Egiptean

In Zodiacul Egiptean, Nicolae Ceausescu se afla in zodia mut.

Zodiacul Floral

In Zodiacul Floral, Nicolae Ceausescu se afla in zodia margareta.

Zodiacul Arboricol

In Zodiacul Arbicol, Nicolae Ceausescu se afla in zodia chiparos, potrivit zodiac24.ro.

Zodiacul Romanesc

In Zodiacul Romanesc, Nicolae Ceausescu se afla in zodia Țapului.