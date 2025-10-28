Taur

Pentru Tauri, luna noiembrie marchează o etapă de expansiune materială și reușite în carieră. Eforturile depuse în ultimele luni își arată în sfârșit rezultatele. Jupiter, planeta norocului, le susține proiectele profesionale și le aduce oportunități neașteptate – de la o promovare la locul de muncă până la o colaborare profitabilă.

În plus, Venus – guvernatoarea zodiei – aduce echilibru în plan personal. Relațiile devin mai stabile, iar atmosfera din familie se îmbunătățește vizibil. Taurii se simt, în sfârșit, apreciați și răsplătiți.

Scorpion

Scorpionii sunt adevărații favoriți ai acestei perioade. Cu Soarele și Marte în semnul lor, nativii capătă o forță interioară uriașă, capabilă să îi propulseze spre noi începuturi. Este momentul perfect pentru a lăsa în urmă trecutul, pentru a începe un proiect personal sau pentru a face o schimbare majoră – de la job până la stilul de viață.

Astrele aduc putere de regenerare, intuiție și magnetism personal. În dragoste, lucrurile se așază frumos: Scorpionii singuri pot întâlni o persoană care le schimbă complet perspectiva asupra iubirii.

Săgetător

Noiembrie este luna care pregătește terenul pentru renașterea Săgetătorilor. Pe măsură ce Soarele se apropie de semnul lor (începând din 22 noiembrie), energia pozitivă explodează: optimism, inspirație și curaj.

Săgetătorii se bucură de șanse în carieră, dar și de o perioadă excelentă pentru dragoste și călătorii. Mulți dintre ei vor primi o veste importantă sau vor face o alegere care le schimbă cursul vieții.

Este o perioadă în care visurile capătă formă concretă, iar Universul le transmite un mesaj clar: „Ai curaj, e momentul tău!”