Zi decisivă pentru viitorul politic al lui Bolojan. Șeful guvernului își asumă răspunderea pe pensiile speciale

Zi decisivă pentru viitorul politic al lui Bolojan. Șeful guvernului își asumă răspunderea pe pensiile speciale
Zi decisivă pentru viitorul politic al lui Bolojan. Șeful guvernului își asumă răspunderea pe pensiile speciale

Zi decisivă pentru guvernul condus de Ilie Bolojan. Șeful Executivului ajunge marți după-amiază în plenul Parlamentului, pentru a-și asuma răspunderea pentru cel de-al treilea pachet de măsuri de austeritate, care include și controversata decizie de modificare a pensiilor speciale ale magistraților. Termenul impus de Comisia Europeană a fost depășit, iar România riscă să piardă peste 200 de milioane de euro din PNRR dacă nu bifează acest obiectiv.

Asumarea răspunderii va avea loc în Parlament marți, de la ora 14:30, iar parlamentarii pot depune amendamente la proiectul de lege privind modificările pensiilor magistraților până marți la ora 8:00, conform programului stabilit de conducerea Parlamentului.

Guvernul a adoptat vineri legea care taie pensiile magistraților și crește vârsta de pensionare, la o zi după ce Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a dat aviz negativ.

Elementele de bază sunt legate de stabilirea pensiei la un maxim de 70% din ultimul salariu net, creșterea vechimii în muncă de la 25 de ani la 35 de ani și creșterea vârstei de pensionare de la 48-50 de ani, cât este în prezent, la 65 de ani, într-o perioadă de tranziție de aproximativ 15 ani.