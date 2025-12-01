Asumarea răspunderii va avea loc în Parlament marți, de la ora 14:30, iar parlamentarii pot depune amendamente la proiectul de lege privind modificările pensiilor magistraților până marți la ora 8:00, conform programului stabilit de conducerea Parlamentului.

Guvernul a adoptat vineri legea care taie pensiile magistraților și crește vârsta de pensionare, la o zi după ce Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a dat aviz negativ.

Elementele de bază sunt legate de stabilirea pensiei la un maxim de 70% din ultimul salariu net, creșterea vechimii în muncă de la 25 de ani la 35 de ani și creșterea vârstei de pensionare de la 48-50 de ani, cât este în prezent, la 65 de ani, într-o perioadă de tranziție de aproximativ 15 ani.