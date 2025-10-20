La ora 14:00, liderii coaliției se reunesc într-o ședință de urgență pentru a discuta despre demisia lui Ilie Bolojan și pentru a stabili pașii următori, în contextul în care sunt nevoiți să reia proiectul de la zero. Social-democrații îl acuză pe Bolojan că s-a grăbit să își asume răspunderea pe proiect, deși Ministerul Muncii încă aștepta avizul CSM.

Un alt subiect fierbinte este stabilirea datei alegerilor și a eventualei formule de candidatură. Liderul PSD, Sorin Grindeanu, a anunțat că va propune în cadrul coaliției ca alegerile pentru Primăria Capitalei să fie organizate cât mai devreme, pe 30 noiembrie, cu condiția ca fiecare partid să vină cu propriul candidat.

Propunerea pare însă să fi devenit un măr al discordiei, întrucât USR insistă pentru un candidat comun cu liberalii, iar surse din PNL confirmă că iau în calcul acest scenariu.

Printre numele vehiculate pentru candidatura comună se află Cătălin Drulă, Ciprian Ciucu sau chiar Ilie Bolojan, în eventualitatea în care acesta ar renunța la funcția de premier.