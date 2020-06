Zi DECISIVĂ în PSD. Votul în cazul prelungirii stării de alertă, dar și moțiunea simplă pe Sănătate, pe masa CEX

Cu o zi în urmă, purtătorul de cuvânt al PSD, Lucian Romașcanu, declara că social-democrații vor susține o stare "intermediara" de alertă, pe o perioadă strict limitată de 15 zile, precum și eliminarea unor restricții.

"Noi am decis, in prima instanta, iar decizia finala va fi luata maine (astazi - n.r.) in cadrul Comitetului Executiv al PSD, sa sustinem o stare intermediara, pe o perioada strict limitata in timp, care sa asigure tranzitia la normalitate si care sa contina strict masurile pentru protejarea sanatatii populatiei si nimic mai mult", a afirmat Romascanu duminica, intr-o conferinta de presa sustinuta la sediul partidului.

Potrivit senatorului PSD, "starea intermediara" susținută de partidul pe care îl reprezintă presupune deschiderea spitalelor pentru pacientii cronici, non-COVID, deschiderea bisericilor și a restaurantele din hoteluri pentru familiile cazate cu copii, precum si achizitii publice realizate cu licitatii transparente.

"Fara aceste masuri, legea trimisa in Parlament nu va fi votata!", avertiza Romascanu.