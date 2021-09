"Nu cred că este o declarație adevărata, printre multe alte lucruri adevărate pe care le-a spus Liviu Dragnea aseară. PSD este, de departe, cel mai mare adversar al guvernării de dreapta și al lui Klaus Iohannis. Am câștigat alegerile anul trecut, după un mic dezastru din 2019, când am pierdut și guvernarea, între timp am recâștigat încrederea oamenilor.

Nu există absolut niciun interes legat de cine va câștiga alegerile la PNL, amândoi candidații au arătat ce pot. Orban a gestionat dezastruos pandemia, Cîțu la fel.

PSD estre în opoziție față de întreaga Coaliție, coalieie. și PNL si USR sunt 2 lucururi rele și noi vrem să-i trimitem pe toși acasă, pentru că ei au fost aleși de KI să conducă țara și el trebuie să-și asume rpunderea că a ales grești niște looseri care să conducă România," a afirmat Gabriel Zetea, în direct la Realitatea Plus.

DORIN IACOB: În loc să-i ajutați pe români, dvs, faceți calcule politice cum să vă fie mai bine

Declarația liderului social-democrat a fost combătută de consultantul politic Dorin Iacob, care i-a atras atenția lui Zetea că declarațiile publice ale liderilor social-democrați sunt comntrazide de acțiunile lor.

"Îl aveți pe Dincu în partid, a fost vicepremier la Dacian Cioloș,(...) Nu sunteți plătiți de noi să faceți strategii conjuncturale, publicul așteaptă acțiuini concrete, să-i ajutați pe oameni, viața de zi cu zi a românilor se deteriorează, iar dvs. faceți jocuri de strategie. Nevotând o moțiunea de cenzură nici măcar nu se ajunge la alegeri anticipate", a afirmat Iacob.