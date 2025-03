Zelensky a opinat că o serie de oficiali americani au ajuns să-l creadă pe Vladimir Putin pe cuvânt, chiar și în situații în care propria lor inteligență i-ar contrazice.

„Cred că Rusia a reușit să influențeze unii oameni din echipa Casei Albe prin informații. Semnalul lor (al rușilor - N.R.) către americani a fost că ucrainenii nu vor să pună capăt războiului și ar trebui făcut ceva pentru a-i forța”, a exemplificat Zelenski, pentru a sublinia modul în care un narativ creat la Kremlin a ajuns să fie deseori invocat de cei mai înalți oficiali americani.

Volodymyr Zelensky\"s favorite painting in his office shows the Kremlin engulfed in flames. “Each one’s about victory. That’s where I live” https://t.co/AgZtLQnlda pic.twitter.com/Yb5zDV46js