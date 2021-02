Realitatea PLUS

Horea Timiș, director DSP Arad: „Erorile se intampla in primul rand din cauza numarului mic de angajati. Noi am tot solicitat si am inteles ca de azi o sa primim o suplimentare. Apoi, trebuie sa va imaginati doi oameni la 800 de carantinati. Este inevitabil sa nu se intample vreo eroare. Si apoi este schimbarea legislatiei, care este foarte deasa si oamenii trebuie sa faca fata. Si al treilea lucru e schimbarea personalului. Noi funcționăm cu oameni care sunt delegati de la alte institutii, de la alte spitale, de la primarii, medici scolari. Ei nu sunt permanenti.”