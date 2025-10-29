Realitatea Plus, Televiziunea Poporului si realitatea.net vor transmite în timp real cele mai importante momente.

UPDATE 12:21 - Peripetrul din piață este asigurat pentru 40.000 de participanți la protest. În acest moment se strigă „Demisia!”.

UPDATE 11:46 - În jur de 20 de autocare din țară au intrat acum în București și se îndreaptă către Piața Victoriei, locul protestului. Protestul ia amploare, au venit oameni peste așteptări.

UPDATE 11:35 - Încă o femeie a primit îngrijiri medicale la ambulanță, după ce i s-a făcut rău.

UPDATE 10:35 - Șoseaua Pavel D. Kiseleff, Calea Victoriei și Șoseaua Nicolae Titulescu sunt în acest moment blocate.

UPDATE 10:30 - O femeie a leșinat în fața Guvernului

O femeie a leșinat și a fost cărată pe brațe spre cea mai apropiată ambulanță a echipajului SMURD.

De asemenea, unui bărbat i s-a făcut rău și merge la spital.

UPDATE ORA 9:30 - Jandarmii au depistat mai mulți bărbaţi care nu erau membri de sindicat, dar intenţionau să participe la protestul organizat în Piaţa Victoriei. În timpul unui control, asupra unuia dintre aceștia au fost găsite un briceag şi o unealtă multifuncțională cu lamă ascuţită, obiecte interzise la adunările publice din motive de siguranță. Bărbatul respectiv a fost condus la Poliţie pentru cercetări suplimentare.

Jandarmeria Capitalei a anunţat că în timpul misiunii de asigurare a ordinii la protest, jandarmii au oprit mai multe persoane care nu făceau parte din grupul de participanţi oficiali, dar care aveau pancarte şi intenţionau să ia parte la protest. Pentru siguranţa tuturor, constituie infracţiune participarea la adunări publice cu arme, materiale explozive sau alte obiecte ce pot fi folosite pentru acte violente sau de tulburare a ordinii.

ȘTIRE INIȚIALĂ

Oamenii se vor strânge din toată țara în fața Guvernului. Sindicatele se unesc într-o acțiune de protest comună, în urma măsurilor din primele pachete de austeritate.

Discuțiile pentru a ajunge la un punct comun între premierul Ilie Bolojan și sindicate au eșuat, iar liderii spun că mai este doar un pas până la greva generală.

Printre revendicările se numără: creșterea salariului minim și a pensiilor, taxare echitabilă și stoparea austerității pentru cei vulnerabili. Inclusiv mai mulți lideri de sindicat au cerut demisia lui Ilie Bolojan din fruntea Guvernului.

Realitatea Plus, Televiziunea Poporului si realitatea.net vor transmite în timp real cele mai importante momente.