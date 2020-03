Vremea 26 martie - Codurile de vreme rea se prelungesc. Cum arată prognoza

Vremea 26 martie ANM a reactualizat din nou avertizarile cod galben si portocaliu. Practic, se prelungesc cele existente si care ar fi trebuit sa expire astazi dimineata, la ora 10, cu inca 24 de ore, si se mai extinde aria codului galben.

Vremea 26 martie Asadar, pana maine, vineri, 27 martie, ora 10 dimineata, vantul va tot continua sa ne dea de furca. In plus, intra sub cod galben, tot de vant, si alte judete. Bunaoara, incepind de la ora 10, pina diseara, in jur de ora 18, atentionarea cod galben de vint va cuprinde cea mai mare parte a Munteniei, sudul Transilvaniei și litoralul, unde rafalele vor atinge temporar 55... 70 km/h.

Vremea 26 martie Dupa ora 18 si pana maine, la 10 dimineata, mai ramane sub cod galben doar zona montana, unde la altitudini mari, vantul va continua sa spulbere zapada cu 70-90 km/h. Iar avertizarea cod portocaliu ramane, neintrerupt, in vigoare pana maine dimineata, in zonele montane ale județelor Caraș-Severin, Mehedinți, Hunedoara și Gorj, unde vor fi rafale de 80...110 km/h. ***

Vremea 26 martie Dincolo de avertizarile de vant, insa, vremea se incazeste -astazi, la amiaza, maximele vor fi cuprinse intre 5 si 16 grade Celsius. Cerul va fi variabil, cu înnorari în sudul şi sud-vestul tarii, unde doar cu totul izolat vor cadea precipitaţii slabe -sub forma de ploaie în zonele joase şi mixte la munte.*** Si in Bucuresti se incalzeste (13-14 grade la amiaza)