Volodimir Zelenski: "Vladimir Putin se teme de moarte!"

Șeful statului a spus acest lucru într-un interviu pentru The Washington Post.

"Țările occidentale pot impune o interdicție privind intrarea tuturor cetățenilor ruși în țările UE ... Am spus încă de la început că eu consider că cele mai importante sancțiuni sunt închiderea granițelor, pentru că ei [rușii] iau teritoriul altcuiva. Ei bine, lăsați-i să trăiască în propria lor lume până când își schimbă filozofia. Așadar, țările închid granițele și impun un embargo asupra resurselor energetice. Personal, părerea mea este că toate celelalte opțiuni sunt mai slabe. Nu există un embargo total asupra aprovizionării cu energie, granițele nu sunt închise", a spus Zelenski într-un interviu pentru The Washington Post.

Zelenski a cerut ca toți rușii să fie trimiși în Rusia fără excepție.

"Oricare ar fi cetățenii Federației Ruse – sunt cei care susțin războiul, sunt cei care nu o fac – copiii lor studiază în străinătate, în școli, universități și așa mai departe. Lăsați-i să plece în Rusia. Nu e nimic în neregulă cu asta, lasă-i să meargă acolo. Nu pentru totdeauna, vă rog să-i lăsați să se întoarcă. Vor înțelege atunci", a răspuns președintele.

De asemenea, potrivit lui Zelenski, rușii pot influența acțiunile Kremlinului.

"Ei spun: ‘Oh, nu avem nimic de-a face cu asta și toți oamenii nu pot fi trași la răspundere’. Ei pot. I-au ales pe acești oameni și acum nu se luptă cu ei, nu se ceartă cu ei și nu strigă la ei. Rușii care se opun public războiului sunt cazuri izolate, iar acești oameni sunt în închisoare. Dar să-i lase pe ruși să plece acasă, să-i lase pe toți să plece în Rusia", a spus el.

Zelenski consideră că interdicția de a elibera vize cetățenilor ruși este singura modalitate de a-l influența direct pe Putin însuși.

"Aceasta este singura modalitate de a-l influența pe Putin. Pentru că această persoană nu are altă frică decât frica pentru viața sa. Iar viața lui depinde dacă populația lui îl amenință sau nu. Nimic altceva nu-l amenință. Prin urmare, atunci când populația sa pune presiune pe deciziile sale, atunci vor exista rezultate. Și războiul se va termina. Acestea sunt sancțiuni foarte clare, sunt foarte simple. Nu e vorba de bani, nu e vorba de gaz sau conducte și nu e vorba de faptul că nemții nu vor avea căldură iarna. Închideți granițele timp de un an și veți vedea rezultatul", a adăugat Zelenski.

Ucraina a cerut anterior țărilor europene să interzică eliberarea unei vize Schengen pentru cetățenii ruși. Estonia, Lituania, Republica Cehă, Finlanda și Danemarca s-au aliniat la această declarație. Autoritățile estoniene au început chiar să pună în aplicare restricția de intrare.

Republica Cehă, care domină în prezent Consiliul Uniunii Europene, intenționează să propună țărilor din blocul comunitar să înceteze eliberarea vizelor pentru ruși în cadrul unei reuniuni de la sfârșitul lunii august.

Pe fondul apelului de a introduce o "interdicție de viză", numărul cererilor pentru "Schengen" în Rusia în ultimele două săptămâni a crescut cu 40%. Autoritățile ruse au amenințat în mod tradițional că vor "riposta".