"Avem o echipa de 40 de oameni de la ALPAB, care au o saptamana sa puna la pct Cismigiu, sa faca curatenie si sa tunda iarba unde nu este tunsa", a afirmat Nicușor Dan.

Aceasta a fost declarația primarului la începutul săptămânii. Parcul era atunci într-o stare jalnică și mulți oameni se plângeau de mirosul insuportabil și de mizeria care îi dădea un aspect de ruină.

Astăzi se împlinește termenul limită pe care l-a avut ALPAB pentru a curăța Parcul Cișmigiu. Totuși, cei mai mulți oameni spun ca nu se vede curățenia pe care a promis-o primarul în urmă cu o săptămână.

Cei mai mulți erau nemulțumiți încă dinainte de marea curățenie de parcul pentru copii de lângă foișor, care era un adevărat focar de infecție, nicidecum un loc de joacă pentru cei mici. Mulți nu au uitat promisiunea primarului și au așteptat cu nerăbdare rezultatul toaletării. Nu puțini au fost însă cei dezamăgiți.

"Nu s-a făcut absolut nimic. Sincer pentru asta am venit că am văzut la televizor. Zic, poate domnul primar a făcut ceva. Să vedem ce a făcut. Am venit acum 3 săptămâni cu sora mea și ni s-a părut foarte murdar, dar se putea folosi totuși. Nu stiu, toboganul, leagănul astăzi este mai rău ca acum 3 săptămâni", spune o femeie.

"Am urcat acolo sus, la fântâniță și este foarte murdar. Este o mizerie cruntă", povestește o alta.

Luni, Nicușor Dan a promis că va verifica rezultatele curățeniei la sfârșitul săptămânii. La expirarea termenului, primarul nu a fost de găsit în parc. Am solicitat un punct de vedere și din partea Primăriei Capitalei, pe care însă nu l-am primit.