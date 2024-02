Vodafone devine partener principal al evenimentul ”The Economist Impact - Romanian Business & Investment Roundtable” (P)

A patra ediție a conferinței The Economist Impact - Romanian Business & Investment Roundtable are loc pe 3 și 4 Aprilie în București, fiind una dintre cele mai importante dezbateri despre perspectivele de dezvoltare ale României. Pentru al treilea an la rând, Vodafone este partener principal al evenimentului.

Martin Schulz, om politic german și fost Președinte al Parlamentului European, este unul din speakerii principali ai evenimentului, printre alte personalități distinse. La eveniment vor participa, de asemenea, Guy Verhofstadt, membru al Parlamentului European (MEP) și fost prim-ministru al Belgiei, împreună cu Sir David King, președintele al Climate Crisis Advisory Group.

"Conferința The Economist Impact - Romanian Business & Investment Roundtable, ajunsă la a patra ediție, își propune să genereze dialog între oficialii de rang înalt și personalitățile cheie din mediul de afaceri și să încurajeze propuneri de soluții menite să aducă contribuții semnificative la evoluția peisajului economic și social din România”, a declarat Tereza Tranakas, CEO al Oxygen, partenerul local exclusiv pentru conferințele The Economist Impact Events în România.

Evenimentul va avea loc pe 3 și 4 aprilie la București, la Grand Hotel București, și va aborda peisajul geopolitic în prima zi. A doua zi se va axa pe creșterea economică a Europei, perspectivele pentru România, domeniul energiei, dezvoltarea infrastructurii în România pe fondul conflictului armat de la graniță, securitatea și accesibilitatea energiei, progresul tehnologic și influența inteligenței artificiale în mediul de business, precum și standardele ESG.

În plus, evenimentul “Romanian Business & Investment Roundtable” va reuni oficiali guvernamentali de rang înalt, precum și lideri din mediul de afaceri românesc și european.

Evenimentele The Economist Impact Events le oferă companiilor și antreprenorilor șansa de a-și îmbunătăți cunoștințele în domenii-cheie, pentru a se putea dezvolta, în timp ce le prezintă cercetările relevante și analizele aprofundate ale unor personalități proeminente ale The Economist Group.

Evenimentul este organizat de Hazlis & Rivas, reprezentantul oficial al The Economist Impact Events pentru Europa de Sud-Est, în parteneriat cu Oxygen.