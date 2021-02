Vlad Voiculescu: „In momentul asta avem mai putine paturi de arsi decat aveam in 2016. Asta e adevarul sumbru. O spun in premiera. Pe 2 februarie am avut un prima versiune a raportului dezastrului de la Piatra Neamt. Urmeaza sa avem forma finala. In ultimii ani s-au aruncat bani, investitiile au fost facute prost. (:..) Mergeti sa vedeti la Bagdasar-Arseni in Bucuresti, cum s-a lucrat acolo. Alte investitii au fost blocate. In ultimii patru ani nu s-a construit nimic in materie de infrastructura sanitara. (...) Cred ca in Romania sunt companii de constructii care pot face multe. Spitale mari nu s-au construit in Romania. Cand vom construi spitale regionale, vom avea nevoie de expertiza internationala, insa se va putea lucra si cu constructori romani. Licitatiile vor fi publice si transparente. Nu veti vedea nicio numire politica in mandatul meu. Managerii de spitale raman deocamdata interimari, in perioada de alerta nu se pot face numiri. Vrem sa introducem ceva mai multa transparenta.”