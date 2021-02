"Din bugetul Ministerului, o parte merge către Fondul Casei Naţionale a Asigurărilor de Sănătate. Partea din buget rămasă la dispoziţia ministerului este un pic mai mare decât anul trecut. Nu este suficientă. Am primit asigurări că se vor găsi soluţii. Am avut discuţii şi în coaliţie. În acest an sunt costuri care nu se vor repeta în 2022. Lucrurile își vor găsi o soluție. Nu există un minister care să fie complet mulțumit de bugetul primit. Avem foarte multe lucuri de făcut. E un buget care ne permite să facem investiții și să rezolvăm chestiunile urgente. E un buget care se află încă în discuție...", a afirmat Voiculescu.

Întrebat despre posibilitatea ca un "pașaport de vaccinare" să fie adoptat și în România, după modelul unor state vecine, ministrul a răspuns că un astfel de pașaport nu se află pe agenda ministerului. "Sunt doar discuții. Nu există o decizie în acest sens".