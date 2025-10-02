„În ultimele zile s-a tot vorbit despre redeschiderea minelor şi revenirea la energia pe bază de cărbune. Să fim clari: România nu îşi mai poate permite, pe termen lung, să producă energie electrică din cărbune. Motivul este simplu: facturile românilor ar exploda. Românii trebuie să ştie că energia din cărbune este mai scumpă decât orice altă sursă. Să ne uităm la cifre: un megawatt din lignit costă circa 800 de lei, iar din huilă chiar şi 2200 de lei megawattul. În schimb, pe piaţa angro energia costă între 400 şi 600 de lei megawattul. Dacă producem mai mult cu cărbune, tragem tot preţul pieţei în sus şi explodează toate facturile, atât pentru consumul casnic, cât şi pentru cel industrial”, spune europarlamentarul PNL, într-o postare pe Facebook.

Fostul ministru al Energiei răspunde şi celor care întreabă de ce Polonia sau Germania folosesc cărbune.

„Polonia a rămas, din păcate, dependentă de cărbune din motive istorice. Germania a redeschis temporar câteva centrale pe cărbune în criza gazului rusesc, pentru că a închis centralele nucleare. Însă ambele ţări au planuri clare de renunţare la cărbune, pe termen mediu. Şi, atenţie, dispun de bugete de zeci de miliarde de euro pentru compensarea preţului”, explică eurodeputatul liberal.

Europarlamentarul atrage, totodată, atenţia că „România nu-şi permite acest lux”.

„Concluzia este următoarea: cărbunele ne-a ajutat cândva, dar viitorul României este în hidro, nuclear, gaz şi regenerabile – surse ieftine, stabile şi puţin poluante. Nu o spun din ambiţie, ci pentru că asta arată matematica pieţei. Cărbunele şi-a făcut datoria într-o etapă trecută şi poate să şi-o mai facă pentru o perioadă limitată de timp. România are tot ce-i trebuie pentru a merge înainte, nu înapoi”, a mai spus Virgil Popescu.