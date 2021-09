Felul în care simpaticul patruped reproduce sesiunea foto îl transformă într-un model profesionist.

Imaginile nu mai au nevoie de niciun comentariu!

#dogslife #humor #Tweet #dogsarelove #funnypets #pets

I need to do the same xD its so funny and insain x\"D just See it pic.twitter.com/8zu1SztydM