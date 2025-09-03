Viorica Dancilă: ”Avem un ministru de Externe care izolează țara. Se explică de ce nu ne aflăm la masa negocierilor”

Viorica Dăncilă a desființat-o pe Oana Țoiu! Fostul premier susține că România are un ministru de Externe care izolează țara în totalitate, motiv pentru care nu ne aflăm niciodată la masa negocierilor. Totul după ce, Oana Țoiu a condamnat vizita Vioricăi Dăncilă și a lui Adrian Năstase la Beijing. 

”Invitația a fost din partea președintelui Republicii Populare Chineze, Xi Jinping, o invitație care pe mine m-a onorat. Eu am fost în calitate de fost premier, nu am reprezentat Guvernul acolo, dar faptul că doi români, doi foști premieri, au fost invitați la un eveniment de o asemenea însemnătate eu cred că este un lucru foarte bun. 

Referitor la doamna ministru Țooiu, doamna ministru nu știu ce fel de diplomație face pentru că în China nu lasă ambasada să participe la un eveniment la care au fost prezente toate ambasadele, de cei care participă a avut cuvinte nu tocmai frumoase, față de SUA am văzut aprecierile domniei sale, față de președintele Trump și vicepreședintele Vance, și mă întreb ce fel de diplomație este aceasta. 

Așa se explică de ce niciodată nu suntem la masa negocierilor. Avem un ministru de Externe care efectiv izolează România”, a declarat Viorica Dăncilă, în exclusivitate, la Realitatea PLUS. 