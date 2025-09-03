Ilie Bolojan, prima reacție după ce Adrian Năstase și Viorica Dăncilă au fost în China și au apărut într-o poză de grup alături de Vladimir Putin

Adrian Năstase a avut-o alături și pe soția sa
Ilie Bolojan a comentat prezența foștilor premieri Viorica Dăncilă și Adrian Năstase la o ceremonie în China, la care invitat de frunte a fost președintele rus Vladimir Putin. Actualul șef al guvernului a afirmat că gestul celor doi nu afectează imaginea României.

Adrian Năstase și Viorica Dăncilă nu au angajat Româniai prin prezența la parada de la Beijing, a afirmat miercuri Ilie Bolojan într-o emisiune la EuropaFM.

 

„Eu cred că două persoane fizice chiar dacă au fost demnitari au libertatea să facă ceea ce consideră de cuviință, să se ducă la evenimentele pe care le consideră frecventabilă sau la care doresc. Nu angajează România pentru că nu au o reprezentare instituțională într-o funcție publică”, a afirmat Ilie Bolojan.

Un comentariu asemănător a făcut și președintele Nicușor Dan. 

