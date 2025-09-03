Adrian Năstase și Viorica Dăncilă nu au angajat Româniai prin prezența la parada de la Beijing, a afirmat miercuri Ilie Bolojan într-o emisiune la EuropaFM.

„Eu cred că două persoane fizice chiar dacă au fost demnitari au libertatea să facă ceea ce consideră de cuviință, să se ducă la evenimentele pe care le consideră frecventabilă sau la care doresc. Nu angajează România pentru că nu au o reprezentare instituțională într-o funcție publică”, a afirmat Ilie Bolojan.

Un comentariu asemănător a făcut și președintele Nicușor Dan.