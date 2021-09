„Pe mine m-au sunat aseară mai mulți colegi din spitale și mi-au spus că nu au cu cine să lucreze. Sunt 50.000 de carde medicale nevaccinate, iar noi nu putem să renunțăm la nimeni. Federația Sanitas va face proteste. O infirmieră care are puțin peste 2.000 de lei salariu, nu are bani de teste zilnice. Florin Cîțu este singurul premier care a refuzat dialogul cu noi. Cred că azi vom hotărî mișcări de protest. În alte țări, cadrele medicale au salarii mari și își permit teste, acolo este personal suficient. În România, o asistentă lucrează la zece pacienți, în timp ce în UE la numai doi. Președintele Iohannis se plânge forurilor europene, dar nu știe ce salariu are o infirmieră, sau că acestea au primit 30 de lei pe lună ca să trateze cazuri Covid”, a declarat Hușanu.