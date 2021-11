Deputatul neafiliat a adăugat că şi social-democraţii au procedat la fel, după ce anterior i-au acuzat pe liberali că "au vândut ţara".



"Vreau să le spun foştilor mei colegi că politica este despre onoare şi despre cuvânt. Când îi spui omului că PSD este \"ciuma roşie\" şi este cel care a distrus România şi ai sperat ca omul şi unii ţi-au dat votul pentru acest lucru, ceea ce faci acum este minciună, iar eu nu sunt parte din această minciună. La fel a făcut şi PSD - a înjurat PNL, a vorbit urât despre PNL a spus că a vândut ţara şi toţi ce vă puteţi imagina. Aţi minţit electoratul atunci când le-aţi cerut votul. Este o trădare a încrederii oamenilor în noi, în liberali, în PSD - pentru electoratul lor. Să ştiţi că nu suntem toţi la fel. Nu este totul despre bani şi despre aruncat cu banii publici în stânga şi în dreapta sub stindardul de investiţii. Acei bani nu sunt ai PSD şi nici ai PNL, sunt banii oamenilor care muncesc în această ţară, iar electoratul liberal ştie cel mai bine că, dincolo de aruncat cu banii în stânga şi în dreapta, contează cuvântul, contează ceea ce îi spui omului când te uiţi în ochii lui şi îi ceri votul şi încrederea pentru a putea face ceva în această ţară. Aţi minţit, stimaţi colegi de la PNL, i-aţi minţit pe români şi acest lucru ne va costa, pentru că şi-au pierdut încrederea în guvernarea de dreapta şi aceasta este exact ceea ce aţi făcut astăzi, trădându-i pe români", a spus Violeta Alexandru la şedinţa de învestire a Guvernului Ciucă.

Critici pentru aplauzele liberalilor la discursurile social democraților

Ea i-a criticat pe unii parlamentari liberali pentru faptul că au aplaudat la discursurile susţinute de social-democraţi în această şedinţă a Parlamentului.



"Mă uitam la Florin Roman cum îl aplauda pe domnul preşedinte Ciolacu. Această imagine o să-mi rămână multă vreme. Mă uitam la colegii mei liberali, cărora le spuneam: \"Vă place cum domnul Ciolacu la fiecare frază vorbeşte despre PSD, nu despre Guvern, PSD face, are grijă de antreprenori, are grijă de români, PSD este alături de dumneavoastră\"?. Liberalii de la PNL aplaudau! Nu suntem toţi la fel, stimaţi români, chiar nu suntem toţi la fel. Există ceva ce banii publici nu vor putea cumpăra niciodată: coloană vertebrală, onoare şi respectul pentru cuvântul dat. Sunt om care a stat în piaţă pe frig împotriva domnului Grindeanu, pe care PNL l-a acceptat în guvern. Lucian Bode aplauda când PSD susţinea discurs, Florin Roman, care este lângă Gabriela Firea, cea care îi spunea preşedintelui Iohannis că nu are o familie normală pentru că nu are copii, primeşte acum portofoliu - ce credeţi? - Ministerul Familiei. Incredibil! Sunt om care a stat în piaţă în frig alături de bucureşteni şi de români. Am fost la mitingul diasporei, mitingul unor oameni care au protestat împotriva acestui stil PSD-ist de a minţi şi de a face promisiuni şi pe de lături umplându-şi buzunarele", a susţinut Violeta Alexandru.



Fostul deputat PNL a subliniat că în politică mai există "o brumă de oameni cu coloană vertebrală".



"Şi vom lupta pentru acest lucru", a adăugat Alexandru.