"Nu mă poate obliga nimeni să nu fiu prezentă la serviciu, adică la Parlament, când este program oficial de lucru în plenul Parlamentului. Nu confundați prezența cu votarea moțiunii - unde am agreat că PNL nu votează împotriva PM Liberal (indiferent cum se numește). Am tot dreptul să consider că “decizia” de a mă amenința (în scris), în numele “salvării” lui Florin Cîțu - dacă particip la ședințele Parlamentului unde se citește (nu se votează) o moțiune - este nestatutară și chiar ușor pe lângă cadrul legal dar asta, sigur, ar putea fi mai bine analizată de cei cu experiență în partid. Nu există nici ca într-o zi să mă oblige să nu fiu prezentă, în altă zi să mă oblige să fiu. Pare că tot PSD a ținut și aici în șah PNL, adică pe cei care au dus lucrurile astfel încât să fim azi la mâna PSD. Și e doar începutul. Noi, de fapt, am ajuns să așteptăm să ne spună PSD dacă participă sau nu la plen (toți sau doar câțiva, astfel că nu se va atinge cvorumul) ca să ne organizăm și noi cuminți după ei. Este vorba despre cvorumul necesar nu pentru citirea moțiunii ci pentru aprobarea calendarului moțiunii. Se întâmplă în aceeași ședință", arată Violeta Alexandru, în mesajul citat.

Fostul ministru al Muncii nu se oprește aici și merge chiar maid eparte, atrăgând atenția asupra faptului că "PNL nu este PSD".

"Sunt obișnuită cu democrația, cu discutarea deciziilor, nu cu teroarea, nu cu impunerea brutală. Mă voi consulta, în consecință, cu privire la ceea ce se întâmplă astăzi în Parlament. Cu gândul la imaginea Partidului Național Liberal de care trebuie să avem grijă. Altminteri - nu, nu mă tem de consecințe când știu că am dreptate. M-am înscris în PNL, pentru libertatea de a face politică corect și eficient. Nu ca să lucrez sub teroare.