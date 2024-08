Urari de Sfantul Alexandru

Azi e ziua ta, bucura-te din plin de ea! La multi ani, Alex / Alexandra!

E o zi cand sufletul invinge orice urma de tristete, cand tot ce a fost greu ti se pare usor. La Multi Ani!

Intocmai ca Sfantul Alexandru, al carui nume il porti, invata sa ierti, sa fii mai bun, mai intelept, sa ma ierti cand gresesc si sa ma inveti sa fiu, la randul meu, un om mai bun. La multi ani de Sfantul Alexandru!

Un zambet are puterea de a indrepta totul si de a umple totul de lumina. Sper sa ai parte de cat mai multe zambete in viata…La Multi Ani, Alex!

La multi ani cu veselie / Sanatate pe vecie / Casa plina de bucate / Dragoste pe saturate / Bani la greu / Noroc cu carul / La multi ani si sus paharul! La multi ani, Alexandru / Alexandra!

E 30 august si suntem tot in pandemie, iar eu o sa stau in casa si o sa beau in cinstea ta! La multi ani, Sandule!

Azi, de ziua numelui, iti urez si eu sa fii iubit(a) si sa ai parte de tot ce iti doresti. La multi ani!

Alexandra, iti urez sa ai o viata senina ca rasaritul de soare iar sufletul sa-ti fie curat ca neaua. Iti urez o zi de neuitat si un calduros La Multi Ani!

De ziua numelui tau, iti doresc tot binele din lume, noroc, fericire si sanatate, de toate sa ai parte! La multi ani, Alex!

La multi ani, draga Sandu! Sa ai parte numai de impliniri, iar viata sa iti fie o eterna sarbatoare!

La multi ani plini de fericire si de impliniri! Sa te pupe norocul si sa ai numai zambete si soare in calea ta!

Cu ocazia sarbatorii zilei tale de nume, iti doresc multa sanatate, fericire si tot binele din lume. Sa ai parte numai de zile senine si insorite! La multi ani Alexandru/Alexandra!

Fie ca Sfantul Alexandru sa iti calauzeasca pasii spre fericire si impliniri. La multi ani, Alex!

Iti urez La multi ani pentru ca porti acest nume si fie ca Sfantul Alexandru pe care il cinstesti cu numele, sa-si coboare ochii asupra ta si sa iti daruiasca fericirea dorita si linistea interioara.

O prietenie sincera inseamna intotdeauna o legatura intre oamenii cu aceleasi principii, aceleasi idealuri, aceleasi bucurii, aceleasi lacrimi. O prietenie sincera este o binecuvantare pentru fiecare din noi, iar prietenia mea cu tine este o prietenie sincera, ca un talisman aducator de noroc. La multi ani, Alexandra!

Fie ca din aceasta zi sfanta, in drumul lin al vietii tale sa rasara mereu cate-o raza de soare care sa-ti aduca fericire si bucurie. La multi ani de Sfantul Alexandru!

