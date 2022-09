Furnizorul de gaze şi electricitate Engie România, unul dintre cei mai mari din ţară, nu a putut răspunde cererii unui mare hotel care dorea electricitate şi gaze la un preţ fix garantat timp de un an. Compania de energie a invocat volatilitatea pieței. Pentru clienții casnici nicio mare companie de energie nu mai are oferete pe perioade mai mari de un an.