Apa Nova a suplimentat echipele operaționale din teren și are o flotă extinsă de 22 hidrocurățitoare, de 83 de autoutilitare, 47 echipamente de pompare și un efectiv de peste 500 de specialiști.

Echipele vor rămâne prezente în teren pe toată durata avertizării meteorologice, asigurând intervenții pentru degajarea carosabilului și gestionarea în timp real a solicitărilor clienților și ale autorităților.

În contextul condițiilor meteo prognozate, Apa Nova recomandă cetățenilor adoptarea unor măsuri de precauție menite să reducă impactul ploilor abundente asupra locuințelor și bunurilor personale:

Curățarea rigolelor, gurilor de scurgere și a șanțurilor de lângă proprietăți, pentru a asigura colectarea eficientă a apei pluviale;

Evitarea parcării autovehiculelor în apropierea canalizărilor sau în dreptul gurilor de scurgere;

Protejarea subsolurilor și garajelor;

Deconectarea aparatelor electrice din zonele predispuse la infiltrarea apei și evitarea utilizării acestora în spații inundate.

Pentru orice sesizare, bucureștenii pot contacta operatorul rețelei de canalizare la:

021.207.77.77 - Call Center; prin live-chat pe site-ul companiei la: https://www.apanovabucuresti.ro/contact

prin aplicația mobilă Apa Nova, disponibilă în Google Play: https://play.google.com/store/apps/details?id=ro.apanovabucuresti.app&hl=en sau în AppStore: https://apps.apple.com/ro/app/apa-nova-bucuresti/id1466080435