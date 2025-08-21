Anunțul a fost făcut joi de purtătorul de cuvânt al Guvernului, Ioana Dogioiu, care a precizat și că valoarea de inventar a imobilului a fost actualizată la 14,463 milioane de lei.

„A fost adoptată o hotărâre de guvern, neclasificată, privind actualizarea valorii de inventar a unui imobil şi trecerea acestuia din domeniul public al statului în domeniul privat al statului, cu destinaţia comercială. Deci, în vederea închirierii. Este vorba despre imobilul situat în bulevardul Aviatorilor nr. 86, sector 1”, a declarat Ioana Dogioiu, în conferinţa de presă organizată la Palatul Victoria, la finalul ședinței de Guvern.

Investiții de peste 13,8 milioane de lei în renovare

În noiembrie 2024, Secretariatul General al Guvernului anunța că lucrările de reabilitare, modernizare și refuncționalizare ale vilei din Aviatorilor, realizate de RA-APPS, au depășit 13,8 milioane de lei. Clădirea se afla într-un amplu proces de renovare, iar presa relata atunci că imobilul ar fi fost pregătit ca reședință pentru Klaus Iohannis după încheierea mandatului său.

Pe 12 martie 2024, fostul președinte Klaus Iohannis a negat că ar fi cerut o locuință după terminarea mandatului, subliniind că nici nu i s-a oferit una.

Anterior acestei declarații, Recorder publicase o investigație în care susținea că Regia Autonomă - Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat investește aproximativ 7 milioane de euro, bani publici, în transformarea vilei din bulevardul Aviatorilor nr. 86 într-o reședință de protocol. Ancheta semnala caracterul netransparent al acestor cheltuieli și alimenta speculațiile privind destinația finală a clădirii.

