Proiectul de lege referitor la imobilul cerut de Traian Băsescu nu s-a aprobat astăzi, în ședința de Guvern. A fost însă pe ordinea de zi schimbarea destinației imobilului pentru Băsescu, pentru că el a câștigat pe 1 iulie, la CCR, contestația față de decizia care îl lăsase fără privilegii, după ce fusese dovedit definitiv și irevocabil colaborator al fostei Securități. Ulterior, Băsescu a făcut cerere către Administrația Prezidențială să îi i se dea înapoi și indemnizația de fost șef al statului pentru ultimii 3 ani, și locuința RAPPS.

Sursele Realitatea PLUS spun că nu ar fi vorba despre faptul că este o cerere nerezonabilă sau că mai este nevoie de timp, ci că ar fi amânată decizia, în condițiile în care premierul ar vrea să discute personal cu fostul președinte pe marginea acestui subiect, înainte de a lua o hotărâre.

Ceea ce ridică semne de întrebare este, însă, termenul extrem de scurt de la momentul la care Traian Băsescu și-a câștigat drepturile înapoi, până când a făcut cererea și până când aceasta a fost pusă pe ordinea de zi a Executivului. Acest lucru ne duce, practic, cu gândul că este un apropiat al Administrației Prezidențiale, mai degrabă al actualului președinte Nicușor Dan, căruia i-a făcut campanie electorală și l-a susținut puternic în perioada în care a candidat pentru cea mai importantă funcție în stat.