Traian Băescu a solicitat RA-APPS să îi atribuie o locuință în calitate de fost șef de stat, asta după ce Curtea Constituțională a României a decis că hotărârea Instantei Supreme de a-i retrage privilegiile este neconstituțională.

În ședința de vineri, Guvernul României va adopta o hotărâre prin care îi va fi atribuită o vilă de protocol din zona de nord a Capitalei, în Cartierul Primăverii, fostului președinte.

Pe ordinea de zi a ședinței Executivului figurează următorul proiect de hotărâre de Guvern:

„Se aprobă schimbarea destinaţiei unui imobil având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, aflat în domeniul public al statului şi administrarea Regiei Autonome „Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat”, din locuinţă de protocol în reşedinţă oficială”.

Totodată, Traian Băsescu a solicitat și Administrației Prezidențiale să reprimească indemnizația de fost șef de stat, care este 75% din salariul președintelui în funcție.