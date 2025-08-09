Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a convocat această ședință de urgență, luni, la ora 11:00, la sediul PSD, pentru a decide dacă social-democrații vor rămâne sau nu la guvernare.

Ședința Biroului Permanent Național al PSD vine într-un context politic tensionat și asta pentru că social-democrații au criticat decizia celor de la USR de a nu participa la funeraliile de stat organizate în urma decesului fostului președinte Ion Iliescu și de a ignora doliul național.

Sorin Grindeanu susține că trebuie să se analizeze dacă PSD va rămâne la guvernare, deoarece acțiunile USR afectează echilibrul guvernamental.

Tensiunile din colaiție sunt alimentate și de criticile venite din interiorul PNL la adresa premierului Ilie Bolojan, în urma măsurilor fiscale pe care le ia.

Liberalul Florin Roman a lansat un atac dur la adresa lui Ilie Bolojan și a subliniat că intenția premierului de a face schimbări în Pilonul II de pensii private este o decizie proastă. Critici dure vin și din partea liberalilor din teritoriu și asta după ce șeful Executivului a decis să suspende programul Anghel Saligny.