"Toate semnalele pe care le primim dinspre Statele Unite indică faptul că interesul pentru Europa slăbește în mod semnificativ", a spus Merz, liderul alianței de centru-dreapta Uniunea Creștin-Democrată - Uniunea Creștin-Socială (CDU-CSU), alianță clasată pe primul loc la alegerile legislative desfășurate duminică, cu 28,5% din voturi, conform rezultatelor provizorii.



În acest context, este necesar "să avem în vedere cel mai rău scenariu dacă aceia din Statele Unite care nu vorbesc doar despre "America First" ("America pe primul loc"), ci aproape despre "America Alone" ("America Singură"), reușesc să se impună", iar în acest caz "va fi dificil", a adăugat Friedrich Merz.



"Este clar că (...) europenii trebuie să-și organizeze foarte repede capacitatea de apărare, aceasta este o chestiune care va avea prioritate absolută în săptămânile următoare", a indicat favoritul pentru postul de cancelar federal german.



Friedrich Merz a mai menționat că este "deplin de acord" pe acest subiect cu președintele francez Emmanuel Macron, cu care a vorbit la telefon duminică, înainte ca șeful statului francez să plece la Washington pentru o discuție cu Donald Trump ce are loc luni.



Macron îi va prezenta lui Trump "propuneri de acțiune" pentru a îndepărta "amenințarea rusă" din Europa și pentru a garanta o "pace durabilă" în Ucraina, care să nu fie un dictat pentru Kiev, în timp ce Rusia și SUA discută fără Ucraina și fără europeni despre încheierea războiului.



Totuși, Friedrich Merz a susținut că rămâne încrezător că va putea convinge administrația americană asupra menținerii unei "relații transatlantice bune (...) în interesul nostru comun" și a asigurat că dorește să facă tot posibilul în acest sens, scrie Agerpres.



Relațiile dintre Berlin și Washington sunt tensionate și ca urmare a sprijinului declarat al administrației Trump față de partidul de extremă dreapta Alternativa pentru Germania (AfD), devenit după alegerile de duminică a doua forță politică, cu 20,8% din voturi, dar nu are șanse să acceadă la guvernare, întrucât partidele progresiste pro-europene au promis menținerea "cordonului sanitar" care să izoleze partidele antisistem, practică descrisă drept antidemocratică de vicepreședintele american J. D. Vance.

Acesta din urmă a sugerat joi că administrația președintelui Donald Trump ar putea reconsidera prezența militară americană în Germania dacă această țară îngrădește libertatea de exprimare. "Întreaga apărare a Germaniei este subvenționată de contribuabilul american. Sunt mii și mii de soldați americani în Germania astăzi. Credeți că contribuabilul american va accepta asta dacă în Germania ești aruncat în închisoare doar pentru postarea unui tweet? Evident, nu va accepta", a spus Vance într-un interviu la Conferința Acțiunii Politice Conservatoare (Conservative Political Action Conference - CPAC).



El și-a continuat astfel criticile la adresa liderilor europeni formulate la Conferința de Securitate de la Munchen, unde a spus că, mai mult decât vreo amenințare din partea Rusiei sau a Chinei, Europa este amenințată "din interior "de migrația necontrolată, de cenzură, îngrădirea libertății de exprimare și subminarea valorilor democratice, criticând în special "cordonul sanitar" creat în Germania pentru a împiedica partidele naționaliste eurosceptice să intre în guvernul federal.



În interviul dat joi la conferința conservatorilor americani, J. D. Vance a acuzat guvernele occidentale, inclusiv pe cele din Europa, că în timpul administrației președintelui Joe Biden au impus o cultură a cenzurii comparabilă cu cea a statelor autoritare.



Într-un alt interviu, acordat anterior publicației Wall Street Journal, vicepreședintele american le-a cerut liderilor europeni să accepte ascensiunea partidelor antisistem, să ia măsuri dure împotriva migrației ilegale și să îmbrățișeze valorile conservatoare tradiționale.

