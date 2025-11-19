Nominalizat de președintele Donald Trump pentru funcția de ambasador al SUA în România, Nirenberg a subliniat în fața aleșilor americani că această numire are o semnificație personală puternică, având în vedere originile familiei sale. „E foarte semnificativ pentru mine să fiu nominalizat pentru a fi ambasador în România. Bunicii mei au venit în Statele Unite din Europa de Est și am văzut istoria desfășurându-se sub ochii mei atunci când am făcut parte din acest comitet atunci când Zidul Berlinului a căzut și poporul român și-a câștigat libertatea în fața comunismului. Dacă voi fi confirmat va fi ca și cum închidem un cerc”, a declarat Nirenberg.

Relația România–SUA, „mai importantă ca oricând”

În cadrul audierii, viitorul ambasador a accentuat rolul strategic al României în regiune și potențialul său energetic. „România este un stat aliat NATO, plasat strategic la Marea Neagră și având graniță cu Ucraina. Reprezintă o oportunitate grozavă pentru companiile americane și are potențialul de a fi un jucător cheie în ceea ce privește resursele energetice. Relația noastră cu România nu a fost niciodată mai importantă. Dacă voi fi confirmat eu voi avansa politica America First a președintelui Trump și voi lucra pentru ca America să devină mai puternică, mai prosperă și mai sigură”, a spus Nirenberg.

El a precizat că prioritățile sale vor fi siguranța cetățenilor americani, consolidarea parteneriatelor militare și întărirea legăturilor comerciale și de investiții.

„Mă voi concentra pentru a mă asigura că cetățenii americani sunt în siguranță, voi lucra pentru a consolida pateneriatele noastre militare și mă voi concentra pe consolidarea legăturilor comerciale și de investiții. Voi promova expoturile americane, voi susține companiile americane și voi încuraja investiții care creează locuri de muncă în SUA.

Donald Trump ia în calcul un atac militar asupra Venezuelei

Această nominalizare e onoarea vieții mele pentru care sunt recunoscător președintelui Trump și secretarului Rubio. Aștept cu nerăbdare, dacă voi fi confirmat, să lucrez îndeaproape cu acest comitet pentru a consolida relația noastră cu România și pentru a promova intereele naționale ale SUA peste hotare”, a conchis Nirenberg.

Parcursul personal și profesional

Darryl Nirenberg trăiește de peste 25 de ani în Alexandria, un oraș situat la sud de Washington, unde locuiește împreună cu familia. În 2021, a candidat din partea republicanilor pentru consiliul local, însă nu a obținut suficiente voturi pentru a deveni unul dintre cei șase consilieri ai orașului.

Originar din nordul statului New York, Nirenberg a urmat o școală publică și a practicat baseball și fotbal. Potrivit site-ului său de campanie, și-a plătit singur studiile universitare și facultatea de drept, muncind în diverse domenii: distribuirea de ziare, livrarea de alimente, zugrăvit, lucrul într-un magazin alimentar sau servirea la mese într-o stațiune din Catskills și la Key Bridge Marriott din Rosslyn. A avut chiar și o mică afacere cu bomboane premium vândute dintr-un stand pe marginea drumului.

SUA impun tarife de 500% țărilor care fac afaceri cu Rusia. Decizia lui Trump

După absolvirea Universității Colgate, s-a mutat în Alexandria și a început să lucreze în Congresul american, continuând să fie ospătar seara. În paralel, a urmat cursurile serale ale Facultății de Drept de la Universitatea George Washington. Cariera sa în Senat s-a întins pe paisprezece ani, perioadă în care și-a construit reputația de a colabora cu ambele partide pentru a găsi soluții comune. Ulterior, a intrat în sectorul privat, lucrând ca avocat la două mari firme bipartizane din Washington.

Potrivit site-ului firmei de avocatură unde a activat, Nirenberg este „o autoritate în ceea ce privește procedurile legislative și parlamentare ale Senatului și combină în mod eficient cunoștințele de fond, expertiza procedurală și conexiunile puternice cu factorii de decizie politică pentru a oferi clienților rezultate concrete”.

Nominalizarea oficială și mesajul președintelui Trump

Pe 21 mai, președintele Donald Trump a anunțat oficial că Darryl Nirenberg va fi noul ambasador al Statelor Unite în România, după retragerea fostului ambasador Kathleen Kavalec. „Am plăcerea de a anunța că Darryl Nirenberg va fi următorul ambasador al Statelor Unite în România. Darryl are 40 de ani de experiență în politica externă, inclusiv în calitate de consilier al Comisiei pentru relații externe a Senatului”, a transmis Trump pe Truth Social.

Președintele american a adăugat: „Un mândru absolvent al Universității Colgate și al Facultății de Drept a Universității George Washington, Darryl a fost, și va continua să fie, un luptător neobosit pentru programul meu America pe primul loc. El ne va ajuta să consolidăm legăturile noastre cu România, să susținem parteneriatul nostru militar și să promovăm și să apărăm interesele economice și de securitate ale Americii în străinătate. Felicitări Darryl!”

Ce urmează

Dacă nominalizarea va fi confirmată de Congres, Darryl Nirenberg va deveni principalul reprezentant al Statelor Unite la București, într-un moment în care relația bilaterală este considerată crucială pentru securitatea regională și pentru cooperarea energetică. Confirmarea sa ar marca începutul unui nou capitol în parteneriatul strategic dintre România și Statele Unite.

Trump declară război total traficului de droguri. Peste 15.000 de soldați americani, la granița cu Venezuela