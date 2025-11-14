Printre opțiunile prezentate lui Trump se află atacuri aeriene asupra instalațiilor militare sau guvernamentale din Venezuela, lovituri asupra rutelor de trafic de droguri sau chiar o acțiune directă pentru înlăturarea lui Nicolas Maduro. De asemenea, au fost discutate planuri de a viza punctele de fabricare a cocainei și rețelele de trafic.

Surse citate de CNN au precizat că planurile fac parte dintr-o operațiune denumită „Southern Spear”. Aceasta a fost prezentată de oficialii echipei de securitate națională. Secretarul Peter Hegseth a confirmat existența operațiunii, dar nu a oferit detalii suplimentare.

Comandamentul Sudic al SUA anunțase anterior că „Southern Spear” va utiliza nave robotizate, ambarcațiuni de interceptare și aeronave cu decolare verticală pentru a combate traficul de droguri. În același timp, portavionul USS Gerald R. Ford a sosit în Caraibe, cu scopul de a consolida masiv prezența armatei americane în regiune.