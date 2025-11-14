Donald Trump ia în calcul un atac militar asupra Venezuelei

Donald Trump, analiză asupra opţiunilor militare împotriva Venezuelei
Donald Trump, analiză asupra opţiunilor militare împotriva Venezuelei

Președintele SUA a fost informat în această săptămână cu privire la scenariile posibile pentru lansarea unor operațiuni militare în Venezuela, în contextul în care administrația americană analizează mai multe strategii.

Printre opțiunile prezentate lui Trump se află atacuri aeriene asupra instalațiilor militare sau guvernamentale din Venezuela, lovituri asupra rutelor de trafic de droguri sau chiar o acțiune directă pentru înlăturarea lui Nicolas Maduro. De asemenea, au fost discutate planuri de a viza punctele de fabricare a cocainei și rețelele de trafic.

Surse citate de CNN au precizat că planurile fac parte dintr-o operațiune denumită „Southern Spear”. Aceasta a fost prezentată de oficialii echipei de securitate națională. Secretarul Peter Hegseth a confirmat existența operațiunii, dar nu a oferit detalii suplimentare.

Comandamentul Sudic al SUA anunțase anterior că „Southern Spear” va utiliza nave robotizate, ambarcațiuni de interceptare și aeronave cu decolare verticală pentru a combate traficul de droguri. În același timp, portavionul USS Gerald R. Ford a sosit în Caraibe, cu scopul de a consolida masiv prezența armatei americane în regiune.