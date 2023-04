Comportamentul militarilor ruși este foarte similar cu cel al teroriștilor ISIS, care au fost cunoscuți pentru modul în care au ucis ostaticii luați.

Videoclipurile par a fi ale unor evenimente separate - unul dintre ele ar putea fi filmat foarte recent, în timp ce celălalt, după cantitatea de frunziş care se vede pe teren, pare să fi fost filmat în timpul verii.

Bănuiele se îndreaptă către mercenarii lui Evgheni Prigojin. Aceştia, la rândul lor, dau vina pe ucraineni, care, spun ei, au înscenat totul, relatează CNN.

În înregistrarea video, atacatorii sunt auziți vorbind rusă fără accent străin, ceea ce demonstrează clar că sunt de naţionalitate rusă. După cum se poate observa şi în înregistrarea video, soldaţii ruşi coordonează mutilarea corpului militarului ucrainean.

După publicarea materialului video pe reţele de socializare, reacția autorităților ucrainene a fost furibundă:

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a denunţat ”monştrii” ruşi: „Cât de uşor ucid aceşti monştri. Acest video cu execuţia unui prizonier de război ucrainean trebuie să fie văzut de lume. Este un video cu Rusia aşa cum este ea”, a spus Zelenski într-un mesaj video postat pe Instagram.

„Acesta nu este un accident. Aceasta s-a mai întâmplat. A fost ca la Bucea. De mii de ori”, a continuat Zelenski cu referire la suburbia Kievului devenită simbolul atrocităţilor atribuite armatei ruse. „Pedepse cu închisoarea pentru ucigaşi, tribunal pentru statul răului”, a cerut preşedintele ucrainean.

