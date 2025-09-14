Video. Un protest pro-Palestina a întrerupt un mare concurs de ciclism. Protestatarii nu le-au dat voie sportivilor să treacă mai departe

Protestele pro-Palestina au dat peste cap lumea ciclismului, după ce una dintre cele mai mari competiții au fost grav afectate.

Protestatarii pro-Palestina au luat în vizor competițiile sportive, pe care le-au propus să le boicoteze.

Haosul a avut loc în Spania, unde ultima etapă din Vuelta, care trebuia să se desfășoare pe străzile Madridului, a fost neutralizată. Înainte ca cicliștii să intre pe circuitul pe care ar fi trebuit să îl parcurgă de opt ori, comisarii au decis oprirea cursei. Motivul: protestatarii au reușit să depășească cordonul forțelor de ordine și au ocupat complet carosabilul, făcând imposibilă continuarea competiției.

În aceste condiții, etapa nu a avut un câștigător, însă Jonas Vingegaard a rămas cu tricoul roșu al liderului general.

