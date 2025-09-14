Protestatarii pro-Palestina au luat în vizor competițiile sportive, pe care le-au propus să le boicoteze.

Haosul a avut loc în Spania, unde ultima etapă din Vuelta, care trebuia să se desfășoare pe străzile Madridului, a fost neutralizată. Înainte ca cicliștii să intre pe circuitul pe care ar fi trebuit să îl parcurgă de opt ori, comisarii au decis oprirea cursei. Motivul: protestatarii au reușit să depășească cordonul forțelor de ordine și au ocupat complet carosabilul, făcând imposibilă continuarea competiției.

Un grupo de palestinazis han decidido echar por tierra el trabajo de todos los ciclistas y parar la vuelta.



A esta panda de hipócritas, a parte de dejar la imagen de Madrid en el suelo, no les verás protestar por el genocidio de Putin.



VERGONZOSO #LaVuelta25 #VueltaRTVE14s pic.twitter.com/jtoHbBzsLP — Jatade (@Jatade_) September 14, 2025

În aceste condiții, etapa nu a avut un câștigător, însă Jonas Vingegaard a rămas cu tricoul roșu al liderului general.

Armata israeliană declară că peste 250.000 de palestinieni au părăsit deja orașul Gaza