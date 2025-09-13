\"Locuitori din Gaza, conform estimărilor Forțelor de Apărare (ale Israelului), peste un sfert de milion de locuitori ai orașului Gaza au părăsit orașul pentru propria lor siguranță\", a declarat purtătorul de cuvânt militar Avichay Adraee pe platforma X, într-o postare în limba arabă.



EFE nu a putut corobora estimarea armatei israeliene, dar conform datelor de la Agenția ONU pentru Coordonarea Afacerilor Umanitare (OCHA), peste 122.385 de strămutări au fost înregistrate în orașul Gaza din 14 august, 60% (peste 73.500 de mișcări) din nordul spre sudul Fâșiei Gaza.



Conform metodologiei, aceeași persoană poate face mai mult de o strămutare, așadar numărul total de locuitori strămutați din Gaza ar putea fi mai mic. În orașul Gaza, se estimează că se mai aflau în jur de un milion de oameni.



Pe 9 septembrie, odată cu amenințarea unei invazii terestre iminente, armata israeliană a ordonat evacuarea completă a acestui oraș, conform Agerpres.