Acest reportaj analizează un sistem de rachete cu lansare multiplă (MLRS) fabricat în 1986, care a fost integrat în echipamentul militar al Brigăzii 116 Mecanizată din Forțele Armate Ucrainene. Ucrainenii analizează meticulos avantajele și dezavantajele între APR-40 și BM-21 Grad, de origine sovietică. Videoclipul se încheie cu recunoștința adresată românilor pentru transferul de armament, scrie DefenseRomania.

Astfel, ceea ce urmează este o simplă descriere și comparație a modului în care cele două sisteme de arme, care au o asemănare vizuală, diferă în utilizare practică.

Diferența principală dintre APR-40 și BM-21 Grad se regăsește în aspectele tehnice care influențează modul de operare. De exemplu, la BM-21 Grad, dispozitivele de miră sunt amplasate pe un suport situat în partea inferioară a sistemului, astfel încât se poate lucra stând pe sol.

Pe vehiculul românesc, însă, dispozitivele de ochire sunt fixate pe lateral, astfel încât se poate lucra doar stând pe un scaun. Acest lucru nu este la fel de convenabil ca pe BM-21, dar soldații ucraineni s-au obișnuit cu acest mod de operare.

În timp ce sistemul Grad BM-21 este acționat prin intermediul unor sisteme electrice, sistemul românesc este acționat hidraulic, cu o telecomandă specială, ce prezintă înscrisuri în limba română.

În plus, sistemul românesc APR-40 are un capac pe partea din spate a lansatorului care trebuie scos înainte de efectuarea mentenanței, dar sistemul Grad nu are această caracteristică. Prin urmare, în general, se pare că în ceea ce privește partea de artilerie, BM-21 este mai simplu și mai ușor de operat.

O problemă aparte este că însăși fabrică din România unde au fost construite sistemele APR-40 s-a închis, astfel că este dificil să găsești componentele potrivite pentru acest sistem, care se defectează adesea, iar situația este salvată doar de profesionalismul mecanicilor din Forțele Armate Ucrainene, mai subliniază analiştii militari ucraineni.

De asemenea, este interesant faptul că APR-40 se bazează pe camionul românesc DAC-665, care, deși proiectat în principal pentru piața civilă, are caracteristici de funcționare mult mai bune decât Uralul sovietic.

,,Deci, în general, comparația arată că, în primul rând, ar trebui să le mulțumim românilor pentru furnizarea MLRS APR-40, deoarece aceste sisteme au fost folosite pentru a distruge invadatorii ruși, începand cu mai 2023'', conchide analiza făcută de publicaţia DefenseExpress.

