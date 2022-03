Colonel Andrei Zaharov a murit în timpul ostilităților din Brovarî, o suburbie a Kievului, în care a fost implicat un batalion tactic al celui de-al 6-lea regiment de tancuri ce acționează în zona capitalei ucrainene.

De altfel, armata ucraineană a anunțat încă de joi dimineață că ar fi respins un atac al tancurilor în zona respectivă și a anihilat 5 vehicule, lansând chiar un contraatac.

#Brovarsky district. The Armed Forces of #Ukraine and volunteer batallions are repelling #Russian occupiers. pic.twitter.com/H52EkwtwlT