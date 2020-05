VIDEO Scena emoționată, un ursuleț a fost salvat de la înec de pompieri. Cum a reacționat ursoaica

Speriat de apa adâncă, micuțul blănos s-a refugiat pe un ponton, de care mama sa, venită să-l ia înapoi, se temea să se apropie. Doi pompieri cu suflet mare au interveint și l-au împins pe pui, cu grijă, înapoi în apă, pentru ca mama să-l poată recupera.

First responders coaxed a stranded bear cub into a lake so its mom could ferry the baby to safety during a water rescue in South Lake Tahoe, California

Adorable bear cub is reunited with its mum with some help from the local firefighters pic.twitter.com/E4As80z1nE