În capitala Estoniei, Talin, zeci de mii de oameni s-au adunat în centrul orașului pentru a condamna agresiunea brtuală a Moscovei.

Huge protest at Tallinn, capital of Estonia, in solidarity with #Ukraine via @nexta_tv pic.twitter.com/fRNdm6trDv — R. İclâl Turan (@iclalturan) February 26, 2022

La Istanbul, sute de oameni au ieșit în stradă pentru a comdamna agresiunea si politica președintelui Putin, în condițiile în care Ankara s-a poziționat împotriva acțiunilor Moscovei.

proteste la Istanbul (foto: Profimedia)

Și în Germnia, Italia și Marea Britanie, oamenii au ieșit în stradă pentru a-și exprima solidaritatea cu poporul ucrainean și dezaprobarea față de acțiunile în forță ale liderului de la Kremlin.