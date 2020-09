VIDEO Proteste de amploare în Belarus, zeci de mii de oameni sunt pe străzi

Autoritățile din Belarus au folosit sârmă ghimpată, duminică, pentru a închide o piață centrală din Minsk și au început să rețină protestatari în timp ce aceștia se alătură unui nou protest pentru a contesta realegerea considerată frauduloasă a președintelui Alexandr Lukașenko pe 9 august, relatează Reuters și AFP.

Poliția bielorusă a declarat că a făcut aproximativ 250 de arestări în timpul manifestației săptămânale organizată de opoziție la Minsk, pe motiv că ar fi "folosit steaguri și alte simboluri ale opoziției" și ”pancarte cu mesaje jignitoare”, potrivit unui comunicat al ministerului de Interne.

#Belarus is in the streets, EU

on its sofa. https://t.co/9VOIjg0rf7